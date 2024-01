Chega insiste em equiparar subsídio das forças de segurança, mas diverge sobre financiamento

Este sábado foram apresentadas as linhas gerais do programa eleitoral do Chega, organizado em 25 áreas. O documento final será divulgado na próxima semana e terá 500 propostas.

O Chega apresentou este sábado as linhas gerais do programa eleitoral para as legislativas de 10 de Março. O líder do partido, André Ventura, voltou a insistir que os custos da corrupção e economia paralela são suficientes para pagar medidas como a atribuição do suplemento de missão já conferido à Polícia Judiciária (PJ) a todas as forças de segurança. No entanto, Pedro Pinto, líder do grupo parlamentar, avançou que tal medidas seria financiada com o excedente orçamental.