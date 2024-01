Escrever à mão aumenta a conectividade cerebral mais do que no teclado

Tomar notas à mão é cada vez mais raro, numa altura em que a tecnologia tem vindo a substituir progressivamente o lápis e o papel — seja nas escolas e universidades, no emprego ou até mesmo no dia-a-dia. Os teclados e computadores tiraram o lugar aos blocos de notas e canetas, permitindo frequentemente uma escrita mais rápida. Mas uma equipa norueguesa concluiu que escrever à mão pode aumentar a conectividade cerebral mais do que escrever no teclado, melhorando a precisão ortográfica e a memória.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt