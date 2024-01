EUA: Israel tem de minimizar danos a civis, mas alegação de genocídio “não tem fundamento”

União Europeia pede cumprimento do veredicto do Tribunal Internacional de Justiça, que exige entrada de ajuda e restabelecimento de serviços básicos na Faixa de Gaza.

O Departamento de Estado dos EUA disse que mantém a sua avaliação de que “as alegações de genocídio não têm fundamento”, dizendo que Israel tem o direito de se assegurar que ataques como o de 7 de Outubro não vão voltar a acontecer, e chamou a atenção para o facto de o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) não ter tomado nesta sessão uma decisão sobre estar ou não a acontecer um genocídio nem ter exigido um cessar-fogo.

O tribunal decidiu esta sexta-feira que há um risco suficiente de genocídio para decretar algumas medidas provisórias da parte de Israel até uma decisão sobre os três crimes ligados a genocídio que irá analisar num processo que deverá demorar ainda vários anos (o crime de genocídio, de incitamento, e de não impedir um genocídio).

Mas o Departamento de Estado juntou à sua reacção um concordar com pelo menos parte das medidas provisórias que o tribunal decretou – afirmando que tem deixado claro nos últimos tempos que Israel tem de dar passos para “minimizar danos aos civis, aumentar o fluxo de ajuda humanitária e combater retórica de desumanização”, cita a Reuters. O tribunal exigiu mais ajuda e castigo de incitamento, dando a Israel o prazo de um mês para reportar o progresso no seu cumprimento (estas duas medidas tiveram a aprovação até do juiz de Israel do colectivo de 17, tendo apenas a oposição da juíza do Uganda).

O tribunal não tem meios de se assegurar do cumprimento das suas decisões, e um incumprimento pode ser levado ao Conselho de Segurança da ONU para que sejam decretadas sanções – no organismo os EUA costumam vetar resoluções críticas ou prejudiciais a Israel.

Israel reagiu criticando o veredicto, e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, repetiu que apesar da “tentativa vil”, o país não irá desistir do direito à auto-defesa, e acusou o tribunal de “discriminação contra o Estado judaico”.

Da União Europeia a reacção foi rápida, com uma afirmação de que Israel tem de cumprir o decretado pelo Tribunal. “As ordens do TIJ são vinculativas”, afirmava um comunicado do alto representante para a Política Externa e Segurança da União Europeia, Josep Borrell, e da Comissão Europeia. “A União Europeia espera a sua concretização total, imediata e eficaz.”

Tanto a União Europeia como os Estados Unidos reafirmavam o seu apoio ao principal organismo judicial das Nações Unidas.

A África do Sul, que conseguiu uma vitória com este veredicto (embora o tribunal não tenha ido tão longe quanto o país pedia nas medidas provisórias, excluindo o pedido cessar-fogo), congratulou-se que a decisão. “Nelson Mandela está a sorrir na sua campa”, disse o ministro da Justiça Ronald Lamola.

Apesar de não ser ainda claro quais os feitos no terreno, organizações de defesa de direitos humanos como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch congratulavam-se com a decisão.

A secretária-geral da Amnistia Internacional Agnès Callamard declarou que as medidas “indicam que, do ponto de vista do Tribunal, há risco para a sobrevivência dos palestinianos em Gaza”. E que “Israel tem de cumprir o veredicto imediatamente”.

A Human Rights Watch disse que o veredicto era histórico e Balkees Jarrah, directora adjunta de justiça internacional da organização, exortou os governos a “usar a sua influência para garantir o seu cumprimento”.

A associação Advogados pelos Direitos Humanos Palestinianos Daniel Machover sublinou que “agora há um veredicto internacional de que há um risco plausível de genocídio em Gaza, e os Estados têm obrigação de agir para o impedir” – algo que pode incluir “parar a venda de armas” a Israel.