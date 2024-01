Porto fluvial romano descoberto no concelho do Cartaxo

A importância da actividade portuária desenvolvida ao longo da história nesta zona do Tejo já fora referida por alguns estudiosos da matéria. Mas só agora foram devidamente identificadas estruturas do grande porto fluvial que terá existido desde a época romana na zona de Porto de Muge, no concelho ribatejano do Cartaxo. O sítio arqueológico agora descoberto está em grande parte submerso pelas águas do rio e só em situações excepcionais de maré baixa e de recuo das águas do Tejo é que fica mais visível. Também por isso já está a ser desenvolvido com o Centro Nacional de Arqueologia Subaquática um projecto de investigação e salvaguarda deste antigo porto do Tejo.

