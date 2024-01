Influencer italiana mostra-se a receber tratamento intravenoso… de uma carteira Hermès

Giulia Nati filmou-se deitada numa cama, ao lado de uma mesinha-de-cabeceira com sete carteiras da Hermès, com uma máscara de oxigénio a cobrir-lhe a boca e o nariz e um tubo que, aparentemente, a coloca ligada, não a um saco de soro, mas a uma carteira da luxuosa marca. “Preciso de um novo desejo”, escreveu na legenda de uma publicação no Instagram que assumiu como uma piada, mas que atraiu a ira de quem já esteve — ou está — doente.

Com mais de um milhão de seguidores, a empresária italiana e fundadora da marca Giulia N Couture, de 32 anos, garante que a sua intenção era “puramente irónica”, mas recebeu um chorrilho de comentários que consideraram o conteúdo “inapropriado” ou de “muito mau gosto”. Entre estes, destacou-se o comentário da apresentadora e autora Carolina Marconi: “Como antiga doente de cancro, esta imagem não me faz rir, na verdade acho-a muito triste. Eu levava-te a fazer uma visita guiada a estas enfermarias para veres realmente em que condições estão estas pobres pessoas e depois via como te sentias ao publicar uma coisa destas.” Nati, porém, esclareceu que a ideia não foi brincar com a doença, adiantando estar a “vivê-la em primeira mão” através da sua sogra.

Outros souberam ler o sentido de humor, como a youtuber checa Týnuš Třešničková, que saiu em defesa da italiana: “Passei oito meses no hospital a recuperar de queimaduras graves. Apesar disso, gostei muito deste vídeo e adoro o conceito! As pessoas não têm sentido de humor e levam a Internet demasiado a sério.” Třešničková foi uma das vítimas de um acidente com um espectáculo de fogo no restaurante de luxo Nusr-et, em Istambul, em Setembro de 2018, tendo sofrido queimaduras de segundo grau em mais de 35% do corpo, incluindo rosto, pescoço e mãos.

Para Giulia Nati, a polémica é uma não-questão, tendo, posteriormente, nas stories do Instagram, destacado que mais de 17 mil pessoas gostaram da sua publicação e apenas duas mil, dos quase três mil comentários, revelaram não aprovar o vídeo.