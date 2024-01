BPI reduz spread na renegociação de crédito à habitação em troca de empréstimo ao consumo

Banco assume prática, mas diz que as vendas associadas nas renegociações (destinadas a baixar as prestações) só acontece nos casos em que os clientes não têm dificuldades financeiras.

Não é a forma mais habitual de começar uma notícia, mas pode ser a mais clara para o leitor: um cliente contacta o seu banco, o BPI, e pede-lhe uma renegociação do empréstimo à habitação para baixar a prestação. O banco responde-lhe que é possível, propondo-lhe a passagem do crédito associada à Euribor para uma taxa fixa a três anos (com uma taxa de juro anual nominal, ou TAN, de 3,3%), passando depois novamente a variável, o que reduzirá o valor da prestação mensal em 136 euros (durante os três anos). O banco informa ainda o cliente, por escrito, que se este contratar um sistema de alarme da Securitas Direct, com recurso a um crédito pessoal, pode ainda ter um desconto no spread, de 0,15%, o que lhe garante uma redução ainda maior na prestação, neste caso de 154 euros.