NBC está de volta à ribalta com Carrossel, canção-título de um álbum a lançar este ano

Estreia-se esta sexta-feira nas plataformas digitais o primeiro tema do próximo álbum de NBC, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2024. Chama-se Carrossel, tal como o álbum agora anunciado, e o videoclipe foi gravado nas Galinheiras por escolha do músico, por ser “um bairro de Lisboa predominantemente africano e de pessoas muitas vezes não referenciadas na sociedade na qual vivemos, mas no qual a música tem um espaço enorme nas suas vidas”.

Nascido Timóteo de Deus em 1974, em São Tomé e Príncipe, NBC (sigla que significa Natural Black Color) lançou um primeiro álbum em 2003, Afro-Disíaco, ao qual se seguiram Maturidade (2008), Toda a Gente Pode Ser Tudo (2016), NBC no Estúdio Showlivre (Ao Vivo) (2018), EPiderme (2021) e Tour EPiderme 2022 (Ao Vivo) (2023). Em 2019, participou no Festival RTP da Canção com Igual a Ti, que ficou em segundo lugar (o vencedor desse ano foi Conan Osíris).

Para NBC, que ao longo da sua carreira participou em trabalhos de Sam The Kid, Expensive Soul ou Regula, este seu novo trabalho “marca um momento muito importante” na sua vida de criador de canções, conforme escreve no texto que acompanha o lançamento. “Depois da pandemia”, acrescente, “achei necessário reinventar-me e seguir por novos caminhos, que sempre fizeram parte de mim mas nunca tinha tido a oportunidade de explorar antes.” Daí o Carrossel: “Hoje, com uma maior experiência de vida e de estrada, larguei alguns preconceitos pessoais e decidi avançar para este carrossel de emoções e quis contar a história com esta musicalidade.”