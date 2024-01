Site do Tribunal da Relação pirateado passou a ter textos com conteúdo sexual

O site do Tribunal da Relação de Lisboa foi alvo de um ataque informático. Ataque foi comunicado à Polícia Judiciária.

O site oficial do Tribunal da Relação foi alvo de um ataque informático na tarde desta quinta-feira e passou a exibir textos com conteúdo sexual em inglês, tendo entretanto ficado inoperacional para resolução do problema.

Esta acção criminosa, que já foi comunicada à Policia Judiciária (PJ), aconteceu depois ter sido divulgado que durante a tarde tinha havido dificuldades em carregar o acórdão da Operação Marquês no portal Citius. Segundo o Observador, fonte do Tribunal garantiu que o ataque não afectou o portal de gestão processual dos tribunais portugueses.

“Os sites mais úteis para encontrar sexo”, “Como ter um encontro com uma MILF perto de si” eram alguns dos títulos dos textos disponíveis no site do tribunal.