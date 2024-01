“Desapontado”, Sócrates diz que vai recorrer da decisão do Tribunal da Relação

Nas primeiras declarações depois de ser conhecida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, o ex-primeiro-ministro José Sócrates disse que irá recorrer da decisão. Em declarações aos jornalistas, Sócrates afirmou que esta decisão lhe causou uma "grande sensação de desapontamento" e que "não está de acordo".

"Esta decisão da Relação é uma decisão que me deixa uma grande sensação de desapontamento. É uma decisão com a qual não estou de acordo e que vou contestar. Utilizarei para isso os meio legais à minha disposição", referiu. "Em primeiro lugar na substância: durante a frase de instrução ficou provado que as alegações do Ministério Público eram falsas, foi decidido que não havia indícios. Pelo contrário, foram recolhidos contra-índicos que mostraram que essas alegações, que diziam respeito ao TGV, à OPA da Sonae, eram falsas. E agora as senhoras juízas da Relação recuperam-nas, e dizem que estão indiciadas. Não estão, não é verdade, e eu vou recorrer".

A lei não permite, porém, recurso para o Supremo Tribunal de Justiça sendo possível apenas nesta fase do processo recorrer para o Tribunal Constitucional (TC). Contudo, ao contrário do recurso agora decidido, um recurso para o TC não parará agora o andamento do processo. Na instância em que o caso ainda se encontra, a Relação de Lisboa, a defesa de Sócrates pode apenas arguir nulidades da decisão.

À porta da sua habitação, na Ericeira, Sócrates referiu que teve apenas cerca de uma hora para ler as mais de 600 páginas e que acabou por só conseguir ler "partes do acórdão". "Estou à espera do meu advogado, ainda vou reunir com ele, mas é isso que vou fazer: recorrer. Não me conformo com a decisão e tenho o direito de pedir um recurso e vou utilizar esse direito".

Questionado sobre se esta decisão representa uma "derrota" para si, o antigo primeiro-ministro disse que não e que significava apenas uma "derrota jurídica e judicial". "Vou utilizar todos os meios legais, não sei ainda exactamente quais porque tenho de discutir com o meu advogado, mas julgo que tenho direito de recorrer para um tribunal superior porque, como disse, as senhoras juízas consideraram indiciadas alegações que ficaram provadas que são falsas e é essa a parte mais importante deste processo. Vou recorrer para um outro tribunal superior para que outros olhos possam olhar para o que as senhoras juízas decidiram e possam julgar de outra forma. Estou absolutamente convencido de que as juízas não têm razão", referiu ainda.

Na opinião do ex-governante, a "justiça não está a funcionar" e foram feitas "alterações substanciais dos factos". "Pronunciam-me por crimes mais graves do que os que estão na acusação e não podem fazer isso. Fazem-no dizendo que dão provimento a um erro inventado pelo MP. O MP diz que se enganou na qualificação jurídica quando fez a acusação, dizendo que a acusação contra mim era de corrupção por acto lícito e depois diz que foi engano. Passamos três anos na fase de instrução e nunca o MP levantou essa questão".

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu esta quinta-feira levar a julgamento 22 arguidos, por 118 crimes, no âmbito do processo Operação Marquês que tem como principal arguido o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

De acordo com a súmula do acórdão do TRL, com mais de 680 páginas e que deu parcialmente razão ao recurso do Ministério Público contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, proferida há cerca de três anos, dos 22 arguidos quatro são empresas, tendo Bárbara Vara, filha do antigo ministro Armando Vara e também arguido, sido a única das acusadas a ser ilibada na decisão divulgada. Segundo o acórdão, o antigo primeiro-ministro vai também responder em julgamento por três crimes de corrupção, 13 de branqueamento e seis de fraude.