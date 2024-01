Montenegro estende compromisso ético dos deputados a todos, mas só prisão ou acusação faria tremer Albuquerque

O líder do PSD deixou claro que os critérios éticos definidos para candidatos a deputados se vão aplicar “a quem quer que seja”, incluindo o líder do governo regional da Madeira.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, deixou claro esta quinta-feira que os critérios definidos no compromisso ético assinado pelos candidatos a deputados são extensíveis "a quem quer que seja" no partido, respondendo assim aos jornalistas que o questionaram sobre a situação política de Miguel Albuquerque, depois de ter sido constituído arguido num processo que envolve crimes de corrupção.

Esse compromisso ético estipula, como recordou, que devem ficar fora de cargos políticos as pessoas "acusadas em termos definitivos ou a quem seja aplicada uma medida de coacção privativa da liberdade por actos cometidos no exercício de funções públicas", devendo mesmo "sair do partido" aquelas que sejam "condenadas por crimes cometidos no exercício de funções públicas". "São os nossos critérios e vamos aplicá-las a quem quer que seja", afirmou Luís Montenegro, à entrada do tribunal de Lisboa onde foi entregar as listas de deputados por este círculo, que encabeça.

Os critérios definidos estão muito longe de serem preenchidos por Miguel Albuquerque, arguido num processo ainda em fase de inquérito (muito anterior à acusação, menos ainda julgamento) e sobre quem não existe, neste momento, nenhuma sombra de medidas de coacção privativas da liberdade. Por isso mesmo, repetiu as declarações que fez na véspera sobre este assunto: "Nesta altura, com as informações que temos, não há motivo para alterar a nossa posição."

"Aguardaremos informações sobre a dimensão do processo para agir em conformidade do ponto de vista político", disse ainda, no mesmo tom cauteloso que usara no dia das buscas à casa de Miguel Albuquerque e à sede do Governo Regional da Madeira.

Montenegro voltou a lamentar que o caso da Madeira "perturbe o trabalho de esclarecimento sobre as propostas" do partido para o país e insistiu que o seu "foco está na apresentação das propostas para melhorar a vida das pessoas".