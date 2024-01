Montenegro mantém confiança política em Albuquerque, pelo menos para já

“Neste momento não mudou nada do ponto de vista político”, afirma o líder do PSD, sublinhando que “ninguém está acima da lei”. E pede investigações “rápidas e diligentes”.

O líder do PSD mantém, pelo menos para já, a confiança política em Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional da Madeira alvo de buscas nesta quarta-feira. "Neste momento, com a informação de que dispomos – e que é apenas aquela que a comunicação social tem dado –, não mudou nada do ponto de vista político", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas.

Questionado sobre se Miguel Albuquerque se devia demitir, a exemplo do que fez o primeiro-ministro António Costa, o líder do PSD sustentou haver "muitas diferenças" entre os dois casos e repetiu um argumento em que tem insistido: "Não foi um parágrafo que esteve na génese da demissão" do chefe de Governo. E considerou que isto não significa estar a "desvalorizar a situação" ou a "desresponsabilizar" ninguém: "Isto de acordo com o que sei neste momento", frisou.

Falando antes da apresentação do programa económico da AD, em Lisboa, Montenegro considerou que as buscas na Madeira, ainda que não tenham impacto directo na campanha eleitoral, constituem "uma perturbação na atenção política dos portugueses" face às propostas dos partidos e ideias para o país, como aquelas que apresentaria de seguida. "Espero que o esclarecimento seja rápido e elucidativo para que haja um funcionamento normal quer dos órgãos políticos quer da justiça", disse, acrescentando haver "esclarecimentos que têm de ser dados, prova que tem de ser obtida" sobre os casos em investigação.

Tal como fizera minutos antes o presidente do Governo regional da Madeira, também o líder do PSD sublinhou que os processos em causa dizem respeito a contratos públicos, deixando de fora outra suspeita, divulgada pelo Ministério Público, "sobre actuações que visariam condicionar/evitar a publicação de notícias prejudiciais à imagem do Governo Regional [PSD/CDS-PP] em jornais da região, em moldes que são susceptíveis de consubstanciar violação da liberdade de imprensa".

Miguel Albuquerque é o presidente da mesa do congresso do PSD e foi apoiante de Luís Montenegro nas eleições internas em Maio de 2022, mas ainda assim o líder social-democrata é cauteloso nas declarações sobre o companheiro de partido. "Ninguém está acima da lei e deve haver responsabilidades políticas por quem tenha de as assumir", insistiu.