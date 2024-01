O presidente da Sedes, que desistiu de ser cabeça de lista por Vila Real, vai ser o mandatário nacional do PS nas eleições legislativas de 10 de Março. A decisão foi tomada pouco depois de Beleza se reunir com Pedro Nuno Santos, no Largo do Rato, para lhe comunicar que não aceitaria o convite para ser candidato a deputado pelo círculo de Vila Real.

