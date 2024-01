Lesados do BES forçados a pedir novas indemnizações à margem do processo principal

As mais de 2400 pessoas e empresas que já apresentaram pedidos de indemnização relacionados com o colapso do Grupo Espírito Santo (GES) e do banco da família (BES) vão ter de submeter novos pedidos de compensação nos tribunais civis, apesar de já o terem feito no processo principal em que serão apuradas as responsabilidades criminais de Ricardo Salgado e de outros arguidos pelo fim do império empresarial.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt