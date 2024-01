Morreu aos 34 anos a judoca cubana Maricet Espinosa

A judoca cubana Maricet Espinosa González​ morreu no domingo passado, 21 de Janeiro. Tinha 34 anos. A morte foi confirmada pela Universidade do Desporto Cubano Manuel Fajardo, que apontou que "o judo cubano está de luto" com o desaparecimento da atleta, também conhecida como "La Mole": "Ficou marcada para a eternidade".

A causa da morte de Maricet Espinosa, que representou Cuba nos Jogos Olímpicos de 2016 e conquistou três medalhas em campeonatos pan-americanos — duas de ouro e uma de prata — na categoria até 63 quilos, ainda não é clara.

A Judo Inside e a alguns meios de comunicação social cubanos noticiaram que a atleta sofreu um ataque cardíaco na sequência de uma operação estética mamária, mas a informação não foi confirmada, até agora, por fontes oficiais. Outros jornais falam de um enfarte fulminante, mas não fazem qualquer referência a uma cirurgia.

Maricet Espinosa nasceu em Havana, capital cubana, a 2 de Janeiro de 1990 e estreou-se na selecção nacional de jugo em 2009, no Mundial de Paris. Retirou-se em 2017, aos 27 anos, após uma última participação do Campeonato Pan-Americano, onde ficou na quinta posição.

A atleta morreu em Espanha, onde vivia. A Confederação Pan-Americana de Judo disse nas redes sociais que "é com profunda tristeza que nos despedimos de uma lenda do judo pan-americano e cubano" que "deixa um legado indelével": "As nossas condolências à sua família e ao judo cubano. O seu espírito e as suas conquistas permanecerão para sempre".