Patrícia Sampaio conquista bronze nos Europeus de judo

Patrícia Sampaio fechou a participação portuguesa nos Europeus de judo com uma medalha de bronze. No último dia de competição em Montpellier, a judoca de Tomar ficou com um dos bronzes na categoria de -78kg, ao derrotar a neerlandesa Guusje Steenhuis, elevando para dois o número de posições de pódio para a comitiva portuguesa na competição – no primeiro dia, Catarina Costa foi vice-campeã em -48kg, posição que já tinha alcançado no ano passado.

Foi uma exibição dominante da atleta portuguesa perante a experiente neerlandesa, já com um largo currículo em grandes competições internacionais – n.º 6 do “ranking”, cinco vezes vice-campeã europeia e uma “vice” mundial. Sampaio só precisou de cerca de dois minutos, entrando ao ataque e pontuando quase de imediato com “waza-ari”, garantindo o “ippon” pouco depois. Foi a primeira medalha de Patrícia Sampaio nesta sua quinta presença em Europeus, ela que é 11.ª do ranking mundial. Num dia quase perfeito, a portuguesa só não conseguiu ultrapassar a italiana Alicia Bellandi, actual n.º 1 mundial.

Este foi o ponto alto do terceiro e último dia destes Europeus. Jorge Fonseca, bicampeão mundial a quem ainda falta um título continental, ficou-se pela segunda ronda de -100kg, derrotado pelo espanhol de origem georgiana Nikoloz Sherazadishvili no “golden score”. Quanto a Rochele Nunes, que era cabeça-de-série em +78kg e já com dois bronzes no torneio (2020 e 2021), sofreu uma desqualificação aos 42 segundos do seu combate contra a ucraniana Khrystyna Homan.

Com as duas medalhas neste Europeu, Portugal eleva para 41 o número de posições de pódio na competição - Catarina Costa repetiu a prata de 2022, Sampaio estreou-se nas medalhas. A colheita portuguesa de medalhas em Europeus começou há 29 anos, com o bronze de Justina Pinheiro em Gdansk 1994, o primeiro título foi de Nuno Delgado em Bratislava 1999, sendo Telma Monteiro, que se lesionou neste Europeu, quem mais contribuiu para o palmarés português na competição: 15 medalhas, das quais seis de ouro, a última delas nos Europeus de Lisboa em 2021.