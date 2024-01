FC Porto cede David Carmo ao Olympiacos

Defesa central reencontra Carlos Carvalhal, treinador do clube grego, bem como Fran Navarro e os ex-colegas André Horta e Chiquinho.

FC Porto e Olympiacos concluíram esta quinta-feira as negociações que determinaram a cedência, até final da época, com opção de compra de 18 milhões de euros, do defesa-central David Carmo ao clube grego.

Despromovido à equipa B após episódio que administração e treinador do FC Porto atribuíram a questões disciplinares, o jogador de 24 anos contratado ao Sp. Braga em 2022 viajou para Atenas onde será anunciado como reforço da equipa orientada pelo técnico português Carlos Carvalhal, com quem trabalhou em 2020.

O Olympiacos pagará uma verba a rondar os 300 mil euros pelo empréstimo, que será reforçada (mais 300 mil) caso o actual quarto classificado da Liga grega venha a sagrar-se campeão. O Olympiacos assegura o vencimento integral de David Carmo, que segue o trilho do espanhol Fran Navarro, igualmente cedido pelos portistas ao clube do Piréu.

David Carmo encontra, além de Carvalhal, os portugueses André Horta, Chiquinho, Gelson Martins, Daniel Podence e João Carvalho.

Em Atenas, David Carmo já prestou as primeiras declarações como reforço do Olympiacos. “Queria muito representar o Olympiacos. Mal posso esperar para jogar. Senti que me queriam muito e vou tentar retribuir em campo”.