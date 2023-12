FC Porto: David Carmo despromovido à equipa B por “comportamento inadequado”

Chegou ao Dragão em Julho de 2022 e protagonizou o negócio mais caro entre clubes portugueses. Contudo, após algumas exibições menos conseguidas – e problemas fora dos olhos públicos –, a estrutura portista decidiu “despromover” David Carmo à equipa B, cabendo agora ao central português voltar a reclamar estatuto no plantel dos “azuis e brancos”, ou, então, aguardar um empréstimo ou transferência no mercado de Inverno.

Esta decisão terá partido do técnico portista, Sérgio Conceição, e teve como “gota de água” o registo de um incidente no centro de treinos do Olival. Esta quinta-feira, o FC Porto confirmou o afastamento de Carmo do plantel principal por “comportamento inadequado”.

“Esta decisão foi tomada em sintonia pela Administração e pelo Departamento de Futebol na sequência de um comportamento inadequado de David Carmo”, pode ler-se na newsletter diária do clube.

David Carmo foi o primeiro reforço dos portistas para a temporada 2022-23 e custou aos cofres “azuis e brancos” 20 milhões de euros – valor que subiria para 22,5 milhões caso fossem atingidos alguns objectivos desportivos. O central foi vendido pelo Sp. Braga e chegou à equipa de Sérgio Conceição para preencher um lugar vital na defesa. Os portistas fizeram um investimento considerável na contratação do jogador, que se tornou na transferência mais cara de sempre entre dois clubes portugueses.

Antes de David Carmo, tinham sido Rafa (16,4 milhões) e Paulinho (16 milhões por 75% do passe) os protagonistas dos negócios mais caros entre clubes portugueses. Três negócios do Sp. Braga com os “três grandes”, mas, no caso do central portista, a aposta parece, pelo menos para já, não estar a surtir os efeitos desejados.

Na época 2019-20, David Carmo teve uma ascensão meteórica em Braga, subindo dos sub23 até ao plantel principal na I Liga. Foi curiosamente lançado pelo actual técnico dos “leões”, Rúben Amorim, mas uma grave lesão no tornozelo contraída em Fevereiro de 2021 colocou uma pausa na afirmação do central nos “guerreiros”. O processo de recuperação foi longo e David Carmo chegaria mesmo a abdicar do período de férias para trabalhar o aspecto físico, contrariando as previsões pessimistas que indicavam um regresso tardio ao futebol.

Vai estar a partir desta quinta-feira às ordens de António Folha, treinador da equipa B do FC Porto. Os portistas ocupam o 7.º lugar da Liga Pro, defrontando no dia 30 de Dezembro o Nacional da Madeira.