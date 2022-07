David Carmo, o primeiro reforço do FC Porto 2022-23 custa 20 milhões

David Carmo já é reforço do FC Porto. A contratação foi oficializada nesta terça-feira, através de um comunicado enviado pelos “dragões” à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O negócio fez-se por 20 milhões de euros, que podem transformar-se em 22,5 milhões, caso sejam atingidos alguns objectivos desportivos.

O defesa central, de 21 anos, assinou com os “dragões” um contrato válido por cinco temporadas, até Junho de 2027, tendo sido acordada uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. E é a primeira contratação para a temporada 2022-23, reforçando um sector que estava fragilizado depois da saída de Mbemba, em fim de contrato.

David Carmo teve uma ascensão meteórica no Sp. Braga nos últimos anos, apenas interrompida por uma lesão arrepiante num choque com Luis Díaz, pecisamente num jogo com o FC Porto. Esse infortúnio afastou o jogador aveirense dos relvados durante largos meses, tendo apenas regressado a meio da última época e a tempo de ainda somar 17 partidas.