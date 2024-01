Pedro Almodóvar junta Julianne Moore e Tilda Swinton na sua primeira longa-metragem em inglês

A El Deseo, produtora de Pedro Almodóvar, acabou com o segredo: Julianne Moore e Tilda Swinton, ambas de 63 anos, protagonizarão aquela que será a primeira longa-metragem do cineasta espanhol, 74 anos, experiência para a qual este se foi preparando com as curtas A Voz Humana (2021) e Estranha Forma de Vida (2023). As duas actrizes estiveram em Madrid para as primeiras leituras do argumento de The Room Next Door, é este o título do filme, e a El Deseo lançou o documento fotográfico desse encontro.

Em Novembro de 2023, numa conversa com um pequeno grupo de jornalistas da imprensa internacional, a que o Ípsilon teve acesso, sobre a edição da sua espécie de autobiografia, O Último Sonho, Almodóvar dizia, ainda sem desvendar o título do filme: “Será um regresso ao universo feminino. Não sei ainda se vai ou não ser o meu próximo filme porque muitas coisas ainda podem acontecer. Estamos em pré-produção." Aguardava na altura a disponibilidade das actrizes. "Passa-se em Nova Iorque”, acrescentou (ali serão filmados apenas os exteriores, porque os interiores acontecerão em estúdio em Madrid), “mas não é um filme sobre a sociedade americana", antes "uma história muito íntima entre duas personagens femininas nos seus 50 anos”.

É a história de uma mãe, repórter de guerra (Swinton), e de uma filha, da imperfeição de uma e do rancor de outra, que descarregam a dor e a amargura, e isto de acordo com a informação libertada pela El Deseo, numa escritora (Moore), amiga da da mãe. John Turturro interpretará uma personagem masculina.

Em comunicado, citado pelo El País, Almodóvar fala de um filme sobre “a crueldade sem limites das guerras, [e] as diferentes estratégias dos escritores para se abeirarem da realidade, um filme que fala da morte, da amizade e do prazer sexual como os melhores aliados para lutar contra o horror (...), e também (...) do doce despertar com os cantos dos pássaros, numa casa construída em plena reserva natural da Nova Inglaterra, onde as duas amigas vivem uma situação extrema e extremamente doce".

Pedro Almodóvar começou a ser atraído há muito para filmar em inglês, logo a seguir ao sucesso internacional de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988). Houve uma primeira tentativa de fazer um western, e já erótico e já gay, antes de Estranha Forma de Vida, com The Man Who Fell in Love with the Moon, baseado no livro de Tom Spanbauer, adaptação que o realizador queria com tonalidades do teatro de Tennessee Williams, uma das suas influências maiores. Mas ninguém teve coragem de se aventurar com ele.

Também quando escreveu Julieta (2016), baseado em contos de Alice Munro, pensou em Meryl Streep, mas acabaria por redireccionar o imaginário para a sua Espanha natal.

Recentemente, abandonou um projecto em que trabalhou durante cinco anos com Cate Blanchett, que a actriz interpretaria e produziria, baseado no Manual para Mulheres de Limpeza, de Lucia Berlin (1936-2004). Achou que não estava pronto e que não seria coisa para ele. “Havia muitos locais de filmagem, muitas personagens, compreendi que não era uma coisa para mim. Prefiro uma dimensão mais pequena, orçamentos menores, poucas personagens". Como The Room Next Door.