Eis os 22 cabeças de lista do PS para as legislativas de 10 de Março

Listas foram aprovadas nesta terça-feira à noite pela comissão política nacional do partido. José Luís Carneiro indicou um terço dos cabeças de lista.

O secretariado e depois a comissão política nacional do Partido Socialista aprovaram as listas de candidatos pelos 22 círculos para as eleições legislativas de 10 de Março.

Os círculos que levantaram mais discussão foram os de Braga, com José Luís Carneiro a fazer depender a sua candidatura da entrada de um conjunto de nomes de socialistas que o apoiaram; Vila Real, devido à escolha de Álvaro Beleza por Pedro Nuno Santos ignorando as estruturas locais e distritais.

No Porto houve algum frisson por o primeiro lugar ter sido dado logo no início a Francisco Assis, passando à frente de nomes como Manuel Pizarro (ministro da Saúde). E também houve dúvidas até ao fim sobre o primeiro nome em Castelo Branco, Coimbra, Bragança e Viseu (que Carneiro queria escolher)

Açores Francisco César repete a liderança e o resto da lista pelo arquipélago

Aveiro Pedro Nuno Santos escolheu manter-se no distrito de onde é natural

Beja Nelson Brito é o novo líder da federação socialista e subiu ao topo da lista

Braga José Luís Carneiro mantém a liderança no seu distrito, depois de impor alguns nomes

Bragança Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional

Castelo Branco Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, sobe do terceiro lugar para líder

Coimbra Ana Abrunhosa foi equacionada para vários distritos, depois de liderar Castelo Branco

Évora Luís Dias trocará a presidência da Câmara de Vendas Novas pelo Parlamento

Faro Jamila Madeira no primeiro lugar pelo Algarve pela terceira vez

Guarda Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, repete a candidatura pelo distrito beirão

Leiria Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar, sobe agora à liderança da lista

Lisboa Mariana Vieira da Silva, considerada o braço direito de Costa, foi proposta por Carneiro

Madeira Paulo Cafôfo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, estreia-se como candidato

Portalegre Ricardo Pinheiro, ex-secretário de Estado sobe à liderança do distrito alentejano

Porto Francisco Assis pediu para ser líder da candidatura pelo Porto e é nome falado para presidente do Parlamento

Santarém Alexandra Leitão está a coordenar o programa eleitoral e surge no primeiro lugar pela terceira vez

Setúbal Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, lidera a lista do distrito desde 2015

Viana do Castelo Marina Gonçalves, ministra da Habitação, sobe à liderança do distrito

Vila Real Fátima Correia Pinto, deputada, assume a liderança da lista depois da desistência de Álvaro Beleza

Viseu Elza Pais, presidente das Mulheres Socialistas, regressa às listas depois de uma legislatura fora

Europa Paulo Pisco soma a sua sétima candidatura pelo círculo da emigração, quase sempre como cabeça de lista

Fora da Europa Augusto Santos Silva repete pelo círculo Fora da Europa e gostaria de se manter presidente do Parlamento