O desafio à liderança de Sunak já é declarado: “Vamos ser massacrados [nas eleições]”

Antigo ministro e membro da facção radical do Partido Conservador escreve artigo explosivo a pedir a demissão do primeiro-ministro. “Ele não entende o que o Reino Unido precisa”, atira Simon Clarke.

Rishi Sunak tem muitos inimigos dentro do Partido Conservador. Isto já se sabe, há muito tempo, mesmo antes de ter assumido a chefia do partido e do Governo, em Outubro de 2022. Desde os ex-primeiros-ministros Boris Johnson ou Liz Truss, passando por ex-governantes como Jacob Rees-Mogg, Suella Braverman, Robert Jenrick, Nadine Dorries ou Priti Patel, vários antigos e actuais deputados criticaram, directa ou indirectamente, as suas opções políticas e votaram, muitas vezes, contra propostas e moções do executivo tory no Parlamento britânico.