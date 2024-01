Avião russo que transportava prisioneiros de guerra ucranianos despenha-se

Um avião de transporte militar russo despenhou-se perto da fronteira ucraniana, na quarta-feira. O aparelho militar, um Ilyushin Il-76, estaria a transportar prisioneiros de guerra ucranianos para serem trocados com militares russos sob detenção das forças ucranianas, avança a agência de notícias estatal RIA.

O avião transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, seis membros da tripulação e três outras pessoas, quando se despenhou. O avião, segundo escreve o jornal The Guardian, caiu na região de Belgorod, que tem sido alvo de ataques por parte das forças ucranianas e que obrigou já as autoridades russas a retirar dezenas de habitantes da região.

Não há informações imediatas sobre as causas do acidente, diz a agência Reuters. Um vídeo publicado na aplicação de mensagens Telegram, num canal ligado aos serviços de segurança russos, mostrava um avião de grandes dimensões a cair em direcção ao solo e a explodir numa vasta bola de fogo.

O Il-76 é um avião de transporte militar concebido para transportar tropas, carga, equipamento militar e armas. Pode transportar até 90 passageiros. O governador local, Vyacheslav Gladkov, disse que tinha ocorrido um "incidente" não especificado no distrito de Korochansky, a nordeste da cidade de Belgorod, e que ia inspeccionar o local. Segundo ele, investigadores e trabalhadores de emergência já se encontravam no local.

O presidente da câmara baixa do parlamento russo já veio prestar declarações a acusar a Ucrânia de ter abatido o avião. “Mataram os seus próprios soldados no ar”, declarou Vyacheslav Volodin no hemiciclo em Moscovo, citado pela agência francesa AFP. Volodin anunciou que a Duma irá preparar um apelo ao Congresso dos Estados Unidos e ao Parlamento Federal da Alemanha para que se descubra que mísseis poderão ter causado a queda do avião, informa a agência Lusa.