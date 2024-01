Um morto e quatro feridos num acidente na A25 em Aveiro

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um camião e dois carros na auto-estrada A25 em Aveiro, confirmou o PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro da Protecção Civil de Aveiro. Uma das pessoas feridas está em estado grave.

O acidente aconteceu ao quilómetro 15,8 na estrada que liga a Gafanha da Nazaré (Aveiro) a Vilar Formoso (Guarda), junto ao Estádio de Aveiro. O trânsito está neste momento cortado numa das faixas de rodagem no sentido Este-Oeste. Dezasseis elementos da Protecção Civil continuavam no local por volta das 8h20 para a limpeza da via e a remoção dos destroços.

A colisão ocorreu por volta das 6h50 e o primeiro despacho da Protecção Civil aconteceu cerca de 10 minutos mais tarde. Os operacionais chegaram ao local do acidente às 7h21 e o caso entrou em resolução às 8h08. Pouco mais de 20 minutos depois, às 8h26, a ocorrência foi dada como concluída.

No local chegaram a estar 22 elementos dos Bombeiros de Aveiro, os Bombeiros de Albergaria-a-Velha, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).