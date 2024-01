Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin assinam o acordo de divórcio

A decisão de “interromper a relação conjugal” foi tomada em Janeiro de 2022, depois de ter sido conhecida a relação do duque de Palma com Ainhoa Armentia.

Depois de 26 anos de casamento, a infanta Cristina e Iñaki Urdangarin assinaram o divórcio, anuncia a revista espanhola ¡Hola!, nesta quarta-feira. Os antigos duques de Palma, que casaram em Barcelona a 4 de Outubro de 1997, assinaram o divórcio por mútuo consentimento na capital catalã perante um notário em Dezembro passado, embora a data exacta não tenha sido divulgada.

De acordo com a publicação, a irmã do actual rei, Cristina de Borbón, 58 anos, e Iñaki Urdangarin, 56 anos — que não receberá qualquer indemnização ou pensão —, chegaram a um acordo financeiro para cobrir as despesas conjuntas dos seus quatro filhos. A propriedade de Bidart, em França, continuará a pertencer a Cristina, mas quando os seus filhos se deslocarem a esta cidade basco francesa para estar com o pai, este também poderá utilizá-la, diz o El País.

Foi em Janeiro de 2022 que o casal tornou pública a sua intenção de se divorciar. Tal aconteceu depois de a revista Lecturas ter publicado fotografias do duque de Palma de mão dada com Ainhoa Armentia, uma advogada que conheceu no escritório de advogados de Vitória onde ambos trabalhavam e com quem mantém uma relação desde então. A mulher tem dois filhos. O divórcio chega depois de todos os filhos serem já maiores de idade.

Foto A capa da revista Lecturas, de Janeiro de 2022 DR

Na altura, Cristina já vivia em Genebra, Suíça, com a sua filha mais nova, Irene. Já os rapazes, cada um estava na sua cidade: o mais velho, Juan, vivia em Madrid; Pablo em Barcelona e Miguel estudava em Inglaterra. Foi em 2013 que a duquesa de Palma se mudou para a Suíça onde preside à área internacional da Fundação "la Caixa".

"Estas coisas acontecem e vamos geri-las da melhor forma possível", confirmou Iñaki Urdangarin à revista ¡Hola!, na altura. ​O antigo jogador de andebol assumiu que se tratava de “um problema”, mas mostrou-se sereno, assegurando que o iria conseguir resolver junto da família, “com a máxima tranquilidade e juntos”, escusando-se a mais declarações.​ Seis dias antes, Cristina e Iñaki tinham sido fotografados em Baqueira Beret, onde foram esquiar com os filhos.

Quando Iñaki Urdangarin começou a ter problemas com a justiça, acabando por ser condenado a uma pena de prisão efectiva, em 2018, tanto o rei-emérito Juan Carlos como Felipe — o pai e o irmão da duquesa, respectivamente — insistiram com Cristina para que se separasse, mas a irmã do meio do rei manteve-se sempre ao lado do marido, acabando por ser obrigada a distanciar-se da família real.

Felipe VI acabaria por retirar o título de duques de Palma ao casal. Contudo, Cristina pode usar os títulos de "Sua alteza real" e "infanta". É a sexta na linha de sucessão ao trono. Em 2017, Cristina de Borbón foi absolvida no caso Nóos, em que o marido e um sócio eram acusados de terem desviado milhões de euros dos cofres públicos a coberto de organizações de eventos desportivos e congressos entre 2004 e 2007.

A filha do meio do rei Juan Carlos e Sofia conheceu Iñaki Urdangarin e durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, quando ele era um dos jogadores da equipa de andebol que ganhou a medalha de bronze. Em 2000, em Sydney, Espanha voltou a conquistar a medalha de bronze e Urdangarin realizava o último jogo da sua gloriosa carreira.

Em Outubro de 1996, Cristina e Iñaki começaram a namorar e oito meses depois anunciaram o seu noivado. A 4 de Outubro de 1997 casaram na Catedral de Barcelona e festejaram no Palácio de Pedralbes, residência oficial da família real na capital catalã.