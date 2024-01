Worten e Continente multadas por comercialização de equipamentos rádio irregulares

A Anacom aplicou uma coima de 515 mil euros à Modelo Continente e à Worten “por comercialização de equipamentos de rádio que não cumprem os requisitos legais”. Foram ainda aplicadas a estas empresas “sanções acessórias de perda a favor do Estado dos equipamentos desconformes”, revelou a entidade reguladora num comunicado divulgado esta quarta-feira.

À Worten foi aplicada “uma coima única de 291.250 euros, além das sanções acessórias de perda a favor do Estado de unidades de 34 modelos de equipamentos de rádio”. Já a Modelo Continente deve pagar “uma coima única de 223.700 euros, tendo sido apreendidos em favor do Estado 21 modelos de equipamentos rádio”.

A entidade reguladora liderada por Sandra Maximiano concluiu que estas duas empresas do grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO) estavam a comercializar “modelos de equipamentos de rádio em que, enquanto fabricante”, não cumpriram várias normas.

Alguns “não tinham aposto o nome do modelo, o número de lote, o número de série, ou qualquer outro elemento de identificação”, exemplificou a Anacom. Outros não tinham “o nome do fabricante, o seu nome comercial registado ou a marca registada, bem como o seu endereço postal de contacto, com indicação de um ponto de contacto único”.

Alguns dos equipamentos não tinham “instruções e informações de segurança, em português”. Também se verificaram situações em que os modelos não tinham “informações sobre as faixas de frequência em que funcionam, e sobre a potência máxima de radiofrequência transmitida nessas faixas de frequência”.

A Anacom constatou que os equipamentos não estavam “acompanhados de cópia da declaração UE [União Europeia] de conformidade ou de declaração de conformidade simplificada (válidas)”. Também não foram “disponibilizadas à Anacom, após solicitações para o efeito, quer as documentações técnicas completas, quer as cópias das respectivas declarações UE de conformidade, relativas a alguns dos modelos de equipamentos de rádio que aquelas sociedades comercializaram”.

“Está também em causa a comercialização de modelos de equipamentos de rádio, enquanto importadores, sem que se encontrassem acompanhados de cópia da declaração UE de conformidade ou de declaração de conformidade simplificada (válida)”, acrescentou a Anacom.

Frisando que as disposições legais em vigor “visam a protecção dos consumidores”, a Anacom deu alguns exemplos de como as irregularidades detectadas em alguns equipamentos vendidos pelo Continente e pela Worten podiam penalizar quem os comprasse: a “não-aposição de marcação CE visível nos equipamentos implica que os consumidores não possam ter a completa garantia de que a mesma [marcação] corresponde aos níveis óptimos de segurança na utilização exigidos ao nível europeu”, exemplificou a Anacom.

Da mesma forma, “a falta de documentação em língua portuguesa implica que muitos consumidores não possam compreender parte ou totalidade dos documentos que acompanhem os equipamentos de rádio, comprometendo nomeadamente a sua devida utilização”. Por outro lado, “a falta de declaração de conformidade válida implica que os consumidores não possam ter a garantia de que a conformidade dos equipamentos foi avaliada”, ilustrou a reguladora.