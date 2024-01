Primeiro troço de alta velocidade em Portugal atravessa o Alentejo e abre no próximo ano

12 de Janeiro de 2024 é uma data que fica na história da ferrovia portuguesa. De manhã, António Costa assinalou o lançamento do concurso do primeiro lote da alta velocidade ferroviária, entre Porto e Oiã (nos arredores de Aveiro), da parte da tarde foi feita a primeira viagem sobre carris no troço entre o estaleiro da nova linha de Évora e a estação técnica do Freixo.

No final da viagem que permitiu conhecer a futura linha de alta velocidade Évora-Badajoz (com uma velocidade máxima para passageiros nos 250km/h), o Sobre Carris conversou com o Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, Frederico Francisco, com o Presidente da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, e com o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes.

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Escreva à equipa do Sobre Carris através do email: comboios@sobrecarris.pt