RioLisboa Cantam Revolução, num disco que celebra os 50 anos do 25 de Abril

Aos trabalhos musicais que desde finais de 2023 têm vindo a surgir com o objectivo de celebrar os 50 anos do 25 de Abril, juntar-se-á nos próximos meses mais um. Chama-se RioLisboa Cantam Revolução e será o terceiro álbum de um grupo que desde a sua formação, em 2013, tem procurado reflectir na sua música o encontro cultural entre Portugal e o Brasil. Sucessor de Aqui e Ali (2013) e Moça Morena (2018), o álbum RioLisboa Cantam Revolução vai ser lançado este ano e, a antecipar esse trabalho os RioLisboa publicam esta quarta-feira em single a canção Amanhã, com um videoclipe realizado por Aurélio Vasques.

Com o autor da letra e da música da canção, Bruno Fonseca (guitarra clássica e direcção musical), participaram nas gravações Carlos Menezes (contrabaixo), Marcos Alves (percussão e piano acústico), André Mota e Francisco Fonseca (coros), e, como convidados, André Dias (guitarra portuguesa) e duas cantoras: a jovem fadista Cassandra Cunha e Luanda Cozetti, dos Couple Coffee, que já havia participado no álbum anterior dos RioLisboa, Moça Morena.

Neste novo disco, diz-se no texto que acompanha o lançamento do single e videoclipe, os RioLisboa tiveram “como ponto de partida a temática da Liberdade. No contexto da Revolução de Abril, e da celebração dos 50 anos sobre o seu acontecimento, Bruno Fonseca, mentor do grupo, encontrou o pretexto para dar início a este novo trabalho. A sua afinidade a esta temática seria igualmente partilhada pelos outros membros, que abraçaram a ideia de imediato.” Cantam Revolução é também, afirmam, “um grito perante os acontecimentos no mundo”.