Porque nada tem um fim, os Expresso Transatlântico continuam a sua Ressaca Bailada

No mesmo ano em que começaram a trabalhar num filme-concerto onde se propõem desafiar “o estatuto intocável da tradição”, os Expresso Atlântico continuam a dar rosto videográfico aos temas do seu álbum de estreia, Ressaca bailada, publicado em Setembro de 2023. Depois de Barquinha (com Conan Osíris), Bombália e Ressaca bailada, agora é a vez de Porque nada tem um fim, com um videoclipe que, filmado na Serra da Estrela durante uma residência artística da banda, procura, segundo o texto que acompanha o lançamento, “explorar novos caminhos, utilizando para esse efeito uma diversidade de formatos que contribuem para a criação de uma narrativa em harmonia com o espaço onde foi filmado”. A agenda do trio composto por Gaspar Varela (guitarra portuguesa, viola, guitarra eléctrica), Rafael Matos (bateria) e Sebastião Varela (guitarra eléctrica) continua, a par disso, bem preenchida. Representaram Portugal na Feira do Livro de Buenos Aires, na Argentina (feira que decorreu entre 25 de Abril e 13 de Maio), estão nomeados para os PLAY - Prémios da Música Portuguesa nas categorias de “Artista Revelação” e “Melhor Videoclipe”, com Barquinha (a cerimónia é já no dia 16, no Coliseu dos Recreios), e actuarão em festivais de Verão como o Primavera Sound Porto, Ageas Cool Jazz ou Bons Sons.