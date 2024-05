Montenegro anuncia Aeroporto Luís de Camões em Alcochete como solução "única"

Saiba mais:

Está finalmente decidida a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que a opção por um aeroporto único em Alcochete é a decisão mais adequada aos interesses estratégicos do país, não apenas porque esta solução tem "margem de expansão física” da futura infra-estrutura, mas também porque “salvaguarda a manutenção e o crescimento possível do hub da TAP em Portugal", além de que “assegura sustentabilidade tendo já tido declaração de impacte ambiental, que entretanto caducou”.