Portugal vai testar psicadélicos no tratamento da depressão em cuidados paliativos

É o primeiro projecto com psicadélicos financiado pela Europa – são 6,5 milhões de euros. O uso de substância presente em “cogumelos mágicos” será aplicada em pessoas com doenças como a Parkinson.

Nos próximos quatro anos, quatro centros clínicos europeus vão dedicar-se a estudar o impacto da psilocibina – uma substância encontrada nos “cogumelos mágicos” ou alucinogénicos – no tratamento do sofrimento psicológico, como a depressão, em pessoas com doenças incuráveis. Em Portugal, a Fundação Champalimaud será um dos centros clínicos que vão estudar os efeitos da psilocibina na depressão em pessoas com doenças do movimento, como a doença de Parkinson.