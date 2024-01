Listas de candidatos do PS: Brilhante Dias por Leiria e Álvaro Beleza por Vila Real

Na véspera da reunião da comissão política nacional do PS que aprovará as listas de candidatos a deputados, confirmam-se como cabeças de lista por Leiria o actual líder parlamentar Eurico Brilhante Dias e por Vila Real Álvaro Beleza, médico e presidente da Sedes - associação para o desenvolvimento económico e social. Os nomes foram ratificados pelas respectivas federações nesta segunda-feira.

Tal como o PÚBLICO noticiara na passada semana, confirma-se que Eurico Brilhante Dias sobe a número um da lista por Leiria, depois de nas legislativas de 2022 ter sido o número dois, atrás de António Lacerda Sales, então secretário de Estado da Saúde. Na corrida interna à liderança, Brilhante Dias foi apoiante de José Luís Carneiro

Já para Álvaro Beleza a candidatura ao Parlamento será uma estreia. O lugar cimeiro em Vila Real estava vago: Francisco Rocha, que encabeçara a lista em Março de 2022 deixou a Assembleia da República um ano depois para integrar a administração da empresa Águas do Norte. Nas legislativas de 2019 e de 2015, o cabeça de lista fora Ascenso Simões - que em Novembro promoveu o almoço de reencontro entre Francisco Assis e Pedro Nuno Santos. Álvaro Beleza foi apoiante de Pedro Nuno Santos nas eleições directas.

Na reunião desta terça-feira, a comissão política nacional vai também discutir e aprovar a minuta do compromisso de ética que os candidatos a deputados terão que subscrever. O documento, além de fazer exigências de transparência, proíbe os deputados de exercerem qualquer actividade de lobbying e obriga-os a comprometerem-se com a renúncia ao mandato em situações relacionadas com processos judiciais.

Depois de Pedro Nuno Santos ter confirmado na sexta-feira que será o líder da lista de Aveiro, no fim-de-semana soube-se que Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, que não declarou apoio a qualquer candidato a secretário-geral, vai liderar a lista de Lisboa - habitualmente a escolhida pelos líderes dos partidos (como aconteceu com Costa entre 2015 e 2022); e que a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, liderará a lista por Setúbal pela quarta vez (a única federação que não declarou apoio a nenhum dos candidatos à liderança do PS).

Nesta segunda-feira ficaram também a saber-se outros nomes de cabeças de lista à medida que as federações distritais foram aprovando as suas propostas. É o caso da deputada e ex-ministra Alexandra Leitão que concorre por Santarém pela terceira vez. Jamila Madeira também é cabeça de lista por Faro pela terceira vez consecutiva.

Francisco Assis vai liderar a lista pelo Porto, o ministro da Administração Interna José Luís Carneiro avança por Braga, a ministra da Habitação vai estrear-se a liderar a lista por Viana do Castelo, e outra ministra, a do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, mantém-se à frente da Guarda.