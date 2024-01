Antiga assistente de bordo será a primeira mulher a dirigir a Japan Airlines

A Japan Airlines anunciou que irá nomear Mitsuko Tottori como a sua próxima presidente, numa acção que fará dela a primeira mulher líder nas sete décadas de história da companhia aérea. Mitsuko Tottori iniciará as suas funções em Abril.

A sua nomeação reflecte a intenção da Japan Airlines de acalmar as preocupações dos seus clientes em matéria de segurança, na sequência da colisão violenta entre um dos seus jactos de passageiros e um avião da guarda costeira japonesa no aeroporto de Haneda, em Tóquio, a 2 de Janeiro. Cinco oficiais da guarda costeira morreram, mas todos os 367 passageiros e a dúzia de membros da tripulação a bordo do avião escaparam. A transportadora foi elogiada pela sua evacuação sem problemas, em 20 minutos, de um avião que já estava a arder.

Numa conferência de imprensa em que anunciou a sua nomeação, Tottori elogiou os membros da tripulação. "Penso que havia um forte sentido de missão para garantir que todos fossem evacuados em segurança", disse. "Sinto-me muito orgulhosa" da tripulação, acrescentou.

Tottori é uma antiga assistente de bordo que iniciou a sua carreira em 1985, quatro meses antes do desastre mais mortífero da companhia aérea, que matou mais de 500 pessoas. Apenas quatro pessoas sobreviveram, incluindo duas crianças, informou na altura o The Washington Post.

Esta semana, Tottori disse aos jornalistas que aquele acidente permanece "profundamente enraizado no seu coração". E afirmou: "Como alguém que soube o que aconteceu na altura, sinto-me extremamente responsável por transmitir a importância da segurança à geração seguinte. Continuarei a trabalhar com uma forte determinação pela segurança, que é a base das companhias aéreas."

O simbolismo de se tornar a primeira mulher líder da empresa não passou despercebido a Tottori, que prometeu servir de modelo. "Há mulheres nesta empresa que estão a lutar pelas suas carreiras ou a passar por grandes acontecimentos nas suas vidas", disse. "Espero que a minha nomeação como presidente as possa encorajar ou dar-lhes coragem para darem o próximo passo."

Com 59 anos, desempenhou funções que ajudaram a moldar as políticas de segurança da empresa. De acordo com a Japan Airlines, de 2013 a 2015, foi gestora sénior do departamento de segurança de cabine da transportadora e foi vice-presidente com responsabilidade pela supervisão do mesmo departamento de 2019 a 2020.

A transportadora citou anteriormente o "alto nível de percepção e experiência de campo em operações de voo seguros" de Tottori como assistente de bordo, além de seu trabalho com segurança e protecção, como razões para nomeá-la para cargos seniores. "A segurança e o serviço são os dois pilares da minha carreira", confirmou Tottori aos jornalistas.

