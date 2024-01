Avião da Japan Airlines que colidiu com aeronave da Guarda Costeira foi autorizado a aterrar

O avião da Japan Airlines (JAL) que se incendiou na pista do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, após colidir com uma aeronave da Guarda Costeira teve autorização para aterrar, avançou a companhia aérea, enquanto a polícia se prepara para investigar se o acidente envolveu negligência profissional.

Cinco das seis pessoas que estavam dentro da aeronave da Guarda Costeira morreram no acidente desta terça-feira, 2 de Janeiro, mas todos os 379 passageiros e tripulantes que se encontravam no avião da Japan Airlines escaparam em segurança através de escorregas de emergência minutos antes de este ser engolido pelas chamas.

"Segundo o que sabemos, esta [autorização] foi concedida”, disseram altos funcionários da companhia área quando questionados, durante uma conferência de imprensa, se o voo da Japan Airlines tinha obtido permissão para aterrar por parte do controlo de tráfego aéreo.

No entanto, segundo o The Guardian, tanto a companhia aérea como Governo japonês se recusaram a comentar directamente as trocas de informação entre os controladores aéreos e os dois aviões, dizendo que a investigação está em curso e que já estão a ser analisados os destroços carbonizados do avião.

Numa gravação da torre de controlo do aeroporto de Haneda, a que o jornal britânico teve acesso, aparentemente feita momentos antes da colisão e disponível num site que transmite sinais de tráfego aéreo ao vivo, uma voz aconselha o voo da JAL a “continuar a aproximação”.

Enquanto especialistas em aviação tentam perceber como é que um Bombardier DHC8-300 da Guarda Costeira estava na pista onde ia aterrar o Airbus A350, a tripulação que conseguiu retirar mais de 300 passageiros em menos de 20 minutos de um avião em chamas tem sido elogiada pelo sangue frio, que evitou um enorme desastre. Os bombeiros demoraram mais de seis horas a extinguir as chamas que engoliram o avião.

A Guarda Costeira informou que a sua aeronave se dirigia para Niigata, na costa ocidental do Japão, para prestar ajuda às vítimas do forte terramoto que atingiu o país no dia de Ano Novo, matando pelo menos 62 pessoas.