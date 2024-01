Sismo com magnitude 7,6 no Japão. Tsunami atinge costa

Um terramoto com magnitude preliminar de 7,6 na escala de Richter atingiu a região centro-norte do Japão esta segunda-feira, escreve a Reuters. A informação foi avançada pela emissora estatal japonesa, NHK.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, tsunamis estão a alcançar Noto, na zona de Ishikawa. As ondas também já a atingiram a costa de Wajima, uma cidade na mesma zona, segundo a NHK, citada pela Reuters.

A emissora estatal alertou para o facto de as ondas poderem atingir alturas de cinco metros em toda a costa ocidental japonesa e, segundo a Lusa, aconselhou a população a deslocar-se para zonas altas o mais depressa possível.

A empresa de energia, Hokuriku Electric Power, com sede em Toyama, afirmou já estar a verificar se existem irregularidades nas suas centrais nucleares. A mesma empresa avançou, citada pela Reuters, que 36 mil casas terão ficado sem energia depois do sismo.

Segundo a BBC, um porta-voz da Kansai Electric Power, a maior operadora de energia nuclear do Japão, disse que não foram encontradas, para já, anomalias no funcionamento nas centrais nucleares da empresa, mas que estão a acompanhar a situação de perto.

A agência de meteorologia da Coreia do Sul alertou para a possibilidade de subida do nível do mar em algumas partes da província de Gangwon, na costa Leste do país.