Taça Asiática: Taremi bisa mas Paulo Bento também leva EAU aos “oitavos”

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, bisou esta terça-feira no triunfo (2-1) do Irão sobre os Emirados Árabes Unidos (EAU) do português Paulo Bento, tendo as duas selecções sido apuradas para os oitavos-de-final da Taça Asiática, juntamente com a Palestina.

O Irão, que garantira a qualificação na segunda jornada, após triunfo (0-1) sobre Hong Kong, venceu o Grupo C (só com triunfos), deixando os EAU em segundo e a Palestina — que bateu Hong Kong por 3-0 — como um dos quatro melhores terceiros classificados.

Taremi marcou (26’) e bisou (65’) um minuto depois de Yahya Ali Said ter falhado um penálti. Yahya chegaria ao golo (90+3’), assegurando a qualificação directa dos EAU por um golo de diferença. A selecção de Paulo Bento defrontará o Tajiquistão (2.º no Grupo A). Qatar, Tajiquistão, Austrália, Uzebequistão, Síria, Iraque e Arábia Saudita estão igualmente nos “oitavos”.

Angola vence grupo na CAN

Na Taça das Nações Africanas (CAN), depois do Egipto de Rui Vitória e da Nigéria de José Peseiro, foi a vez de Angola, comandada pelo português Pedro Gonçalves, confirmar (já seria uma das quatro melhores terceiras selecções) o apuramento para os oitavos-de-final na condição de vencedora do Grupo D, à frente do Burkina Faso.

Com golos de Mabululu (36') e Zini (90+2'), Angola impôs-se (2-0) precisamente ao Burkina Faso, seguindo os exemplos de Senegal, Camarões e Guiné Conakri (Grupo C).

O Burkina Faso acompanha os "palancas", depois de a Argélia ter perdido com a Mauritânia (1-0), que, com três pontos, aguarda as contas finais. Igualmente apurados estão as selecções de Cabo Verde, Guiné Equatorial, com Marrocos e Mali (líderes dos grupos F e E), na pior das hipóteses, a seguirem como quartos melhores classificados, mesmo que percam esta quarta-feira na última ronda.