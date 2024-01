Taxas Euribor abrandam descida à espera de sinais do BCE

O indexante utilizado na maioria dos empréstimos à habitação existentes em Portugal registou quedas mais pronunciadas no início do mês.

O mercado antecipa uma descida de taxas directoras do Banco Central Europeu (BCE) no primeiro semestre, mas está menos convicto de que essa decisão venha a acontecer já em Abril. Esta é a explicação para a ligeira “travagem” nas taxas Euribor, particularmente influenciadas pelas decisões de política monetária do banco central verificadas nas últimas duas semanas.

O corte esperado para Abril é de 25 pontos base, ou 0,25%, a que acresceriam cortes mais ambiciosos, num total de 1,5% ao longo do ano.

Depois de um final do ano e primeiros dias de Janeiro com sinais bem mais optimistas em relação ao calendário de descida das taxas directoras, o mercado está claramente à espera das conclusões da reunião desta quinta-feira, que ocorrerá cerca de uma semana depois de a presidente da instituição, Christine Lagarde, admitir como provável um corte de taxas “lá para o Verão”, alertando, no entanto, para a existência de alguma “alguma incerteza" e de que "alguns indicadores" não estão de acordo com o que é necessário para que esse corte aconteça.

A revelar maior incerteza sobre o timing do corte de taxas, as Euribor iniciaram a semana em alta nos prazos a 12 e seis meses, e desceram a três meses. O prazo mais longo, que de acordo com dados recentes do Banco de Portugal é o que está presente em maior número de contratos (37,4% do stock), subiu para 3,672%. O intermédio, presente em 36,1% da carteira, subiu para 3,925%, e o mais curto, e menos representado no conjunto dos empréstimos (23,9%) desceu para 3,945%.

Os valores dos três prazos apresentam alguma distância face aos valores mínimos verificados ao longo do corrente mês, especialmente a 12 meses, que depois de cair para 3,532%, atingiu esta segunda-feira o valor mais alto, nos 3,672%. Também a Euribor a seis meses já fixou o seu mínimo em 3,861%, mas neste caso o valor mais elevado foi verificado na semana passada, nos 3,929%. No mesmo sentido, o prazo mais curto, que por sinal é agora o que apresenta valor mais elevado, esteve mais baixo na semana passada, em 3,903%.

Se não for contrariado nas sete sessões que ainda restam para a fixação das médias mensais, o abrandamento nas descidas vem "atrasar" a redução dos encargos nos empréstimos à habitação e às empresas associados a taxas variáveis.

As médias das 15 sessões do mercado monetário em Janeiro estão próximas dos valores de Dezembro. A de 12 meses está em 3,606% (contra 3,679% na totalidade de Dezembro), a de seis meses em 3,893%, anteriormente em 3,927%, e a de três meses em 3,930%, praticamente sem alteração (3,935%) face ao último mês do ano passado.

A descida das taxas que estão presentes na grande maioria dos empréstimos à habitação é bem mais pronunciada quando comparada com os máximos registados no ano passado. As médias mensais mais elevadas da Euribor a 12 e a seis meses foram atingidas em Outubro, nos 4,160% e 4,115%, respectivamente. E a três meses, o valor mais alto é o de Novembro, quando atingiu 3,970%.

As taxas Euribor começaram a subir no início de 2022, altura em que a inflação começou a disparar na zona euro e na Europa em geral. Esta subida dos preços, agravada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, "obrigou" o BCE a subir as taxas de juro.