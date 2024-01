Nicki Minaj actua pela primeira vez em Portugal

Nicki Minaj vai ser cabeça de cartaz da edição 2024 do Afro Nation, no Algarve, festival que acontece a 26, 27 e 28 de Junho. Na bagagem deverá trazer o seu mais recente álbum, Pink Friday 2, lançado em Dezembro do ano passado, registo em que colabora com artistas como Drake e Lil Wayne.

A artista nascida em Trindade e Tobago, que anunciou em 2019 querer pôr a sua carreira em suspenso para se dedicar à família, fez de Pink Friday 2 a sequela do seu disco de estreia, editado em 2010.

O anúncio da presença de Minaj no festival de Portimão foi feito esta segunda-feira pela organização. A chamada “rainha do rap” vem, assim, juntar-se a nomes como Remo, Asake, Ninho, J Hus, Omah Lay, Flavour, Tyla, The Composers, Major League DJZ, Diamond Platnumz, Seyi Vibez e Uncle Waffles.

Em comunicado, a organização acrescentou ainda ao cartaz do festival nomes como Dadju&Tayc, Musa Keys, Lisandro Cuxi, Yumbs, Tman Xpress, Ch'cco, MFR Souls, Tango Supreme, Sfarzo Rtee, Nicky Summers e Brooke Bailey.

Radicada nos Estados Unidos desde os cinco anos, Minaj, de 41, é autora de títulos como Pink friday e The pinkprint, sendo também conhecida do grande público graças à sua participação em vários filmes e, sobretudo, no júri do concurso televisivo American Idol.

No ano passado, o Afro Nation juntou mais de 40 mil pessoas que assistiram em Portimão aos concertos de Burna Boy, Little Simz, Wizkid, 50 Cent, Booba e Davido, num cartaz que reuniu mais de 50 artistas.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou por causa das restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

Os bilhetes são postos à venda na próxima quinta-feira. O passe de três dias custa um pouco mais de 281 euros.