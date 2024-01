A bravura libertária de Leonore

Uma imagem solta, para começar – um ambiente doméstico, banal, aparentemente feliz. Florido papel de parede, que esconderá uma terrível opressão. Ao mesmo tempo, desde o início, uma empolgante aspiração: a libertação do ser humano do jugo e da tirania. É a Abertura, primeiro grito de liberdade de Fidelio, dirigida pelo maestro Graeme Jenkins com o ímpeto certo. Com algum nervosismo da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), sim. Mas um começo destes tem de ter sempre um pouco de nervo, não?

