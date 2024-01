É uma pintura? Não, é o delta do Estero Real: um paraíso da biodiversidade

A imagem do estuário foi captada no dia 16 de Janeiro e divulgada esta segunda-feira pelo Copérnico, o programa europeu de monitorização do clima e atmosfera. É o delta que se estende na Nicarágua.

O comunicado do Copérnico, o programa europeu de monitoração do clima e atmosfera, apresenta-nos um "oásis da biodiversidade", um "paraíso". O delta del Estero Real está localizado ao longo da costa do Pacífico da Nicarágua e estende-se pelo país, Honduras e El Salvador, detalha a nota de imprensa que destaca a imagem captada por um satélite divulgada esta segunda-feira. Na imagem, o delta surge realçado a vermelho.

"Este extenso delta, formado pela convergência do Estero Real e do Oceano Pacífico, é um paraíso de biodiversidade onde prosperam exuberantes florestas de mangais de várias espécies. Parte do local foi declarada Reserva de Recursos Genéticos pela Convenção de Ramsar em 1996", explica a mesma nota, acrescentando que esta "intrincada rede de canais de água e estuários constitui um habitat vital para uma rica variedade de flora e fauna, incluindo várias espécies de aves, peixes, répteis e crustáceos".

O que nos mostra a imagem captada por um dos satélites Sentinela-2 do Copérnico é a "parte nicaraguense do estuário". A utilização de dados dos satélites ao serviço do programa Copérnico, "os olhos da Europa na Terra", combinados com dados in situ, está a revelar-se fundamental para monitorizar áreas protegidas e preservar a sua biodiversidade, lembram os especialistas.