“Se os cidadãos usam cannabis, porque não deixar que o façam em segurança?”

Há gomas, chocolates e latas de refrigerantes de cores vivas. Há vasos com a planta, frascos com a flor, ganzas já enroladas e cartuchos para vaping. Há um cicerone que nos faz perguntas, traça o perfil e recomenda algo que corresponda às nossas preferências, ao nosso hábito de consumo ou uma necessidade específica, como se estivéssemos numa garrafeira e alguém nos guiasse por regiões, castas e anos de colheita. Kerri, uma jovem enfermeira, não é consumidora frequente de cannabis, nem gosta de fumar, mas procura algo que a ajude a relaxar. “Meia goma chega para quem não está habituado”, avisa Paddy, “embaixador” da Bern Gallery, um estabelecimento de venda de produtos de cannabis em Burlington, no estado norte-americano do Vermont. Kerri sai dali com um frasquinho de gomas com sabor a ananás e partes iguais de CBD (um ingrediente activo da cannabis, sem efeitos alucinogénios) e THC (tetrahidrocanabinol, componente psicoactivo da cannabis). Um produto de venda proibida em Portugal, mas legal para fins recreativos neste e noutros 23 estados norte-americanos, bem como em Washington DC. Para fins medicinais, a marijuana está legalizada em 38 estados e na capital.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt