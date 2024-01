Austrália enfrenta onda de calor que está a aumentar o risco de incêndio

Zonas da Austrália estão sob alerta máximo de ondas de calor por causa do El Niño. Risco de incêndios florestais está a aumentar. Há regiões onde as temperaturas se aproximam dos 50ºC.

Grandes áreas da Austrália voltaram a ser afectadas no domingo por uma onda de calor cada vez mais intensa, que, segundo os meteorologistas nacionais, aumentou o risco de incêndios florestais numa época de incêndios já de si de alto risco, uma vez que o país enfrenta um padrão climático El Niño.

Os alertas de ondas de calor "extremas", a classificação mais elevada de perigo, foram aplicados pelo segundo dia em partes da Austrália Ocidental e foram alargados à Austrália do Sul, enquanto as áreas de Queensland, Nova Gales do Sul e Território do Norte estavam sob avisos "severos", disse a agência de meteorologia.

A agência advertiu que, na Austrália Ocidental, o maior estado geográfico do país, as áreas remotas de Pilbara e Gascoyne poderiam atingir os 40ºC no domingo. Na cidade mineira de Paraburdoo, em Pilbara, cerca de 1500 quilómetros a norte da capital do estado, Perth, foi prevista uma máxima de 48ºC, mais de sete graus acima da máxima média de Janeiro, de acordo com dados meteorológicos. Estavam 45,7ºC às 12h30 locais.

A temperatura mais elevada registada na Austrália, 50,7ºC, foi registada no aeroporto de Onslow, em Pilbara, a 13 de Janeiro de 2022. Na cidade de Meekatharra, na Austrália Ocidental, o gerente do Royal Mail Hotel, Alex McWhirter, disse que o calor era de "cozinhar uma pessoa viva". "Temos o sol a bater-nos de cima para baixo, temos o chão quente a aquecer-nos de baixo para cima e é um grande desafio", disse o inglês de 29 anos. "Não tenho a certeza se quero tentar ir para a cama esta noite com 50ºC e sem ar condicionado".

Na costa leste, previa-se que partes da capital de Nova Gales do Sul, Sidney, deveriam atingir os 40ºC, quase 10 graus acima da média das máximas de Janeiro. No oeste da cidade, estavam 37,9CºC às 15h30.

As condições quentes e secas aumentaram o risco de incêndios florestais em algumas áreas durante o El Niño, disse a agência australiana de meteorologia — tipicamente associado a fenómenos extremos como incêndios florestais, ciclones e secas.

As duas últimas épocas de incêndios florestais na Austrália foram moderadas em comparação com o "Verão Negro" de 2019-2020, quando os incêndios florestais destruíram uma área do tamanho da Turquia, mataram 33 pessoas, três mil milhões de animais e biliões de invertebrados.