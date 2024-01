Partidos preferem incentivos à procura por jornalismo e prometem apresentar propostas

No debate que o Congresso dos Jornalistas promoveu sobre o financiamento do jornalismo, os líderes parlamentares quiseram mostrar que os seus partidos têm uma palavra a dizer: apoios à procura – nomeadamente através de benefícios fiscais – e taxação às plataformas digitais revelaram-se pontos de consenso, mas Joaquim Miranda Sarmento, do PSD, ficou isolado por ter sido o único a dizer não concordar – pelo menos para já – com a nacionalização total da agência de notícias Lusa.

