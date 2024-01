Chega quer ser governo sobre as cinzas da democracia

Usa as técnicas do populismo radical de extrema-direita para misturar tudo, esvaziar conceitos e atacar o sistema democrático.

A dinâmica de crescimento do Chega, revelada na sua VI Convenção, surpreendeu e até assustou muitos comentadores e eleitores. Mas a consolidação do partido de André Ventura era uma realidade que se anunciava e que obedece a uma estratégia política própria dos actuais partidos populistas radicais de extrema-direita. Não o querer compreender e continuar a olhar para o Chega como um partido parlamentar “normal” e analisá-lo com os critérios com que se analisam os partidos tradicionais é contribuir para o seu branqueamento e é querer continuar a ignorar o que ele representa.