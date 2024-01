Uma dirigente local do PSD sentiu-se maltratada na reportagem e queixou-se ao provedor dos leitores do PÚBLICO.

A semana entre o Natal e o Ano Novo é, tradicionalmente, fraca em termos noticiosos. A escassez de notícias e as férias levam as redacções a planear trabalhos para os últimos dias do ano, tentando colmatar o fraco fluxo noticioso com reportagens mais longas e intemporais.