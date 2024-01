“Ainda não consigo acreditar”. Nuno Borges faz história e chega aos oitavos de final do Open da Austrália

O português Nuno Borges, 69.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se este sábado pela primeira vez para os oitavos de final de um Grand Slam, ao vencer na terceira ronda do Open da Austrália o búlgaro Grigor Dimitrov (13.ª posição).

O tenista natural da Maia, de 26 anos, contrariou o favoritismo de Dimitrov para superar pela primeira vez a terceira ronda de um "major" — nunca tinha passado da segunda —, em 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 e 7-6 (8-6), num embate que durou três horas e cinco minutos.

Grigor Dimitrov é o segundo cabeça de série derrotado por Nuno Borges, que ainda só perdeu o primeiro set deste encontro. Em declarações aos jornalistas após a partida, o tenista mostrou-se incrédulo com o resultado: "Ainda não consigo acreditar. Que jogo. Nunca pensei estar aqui. Segunda semana do Open da Austrália... quem diria", disse ele, citado pelo jornal O Jogo.

Nuno Borges diz ter começado a vislumbrar a vitória ao fim do terceiro set: "Pensei: 'Bem, posso ganhar isto'. Mas é um set de cada vez, um jogo de cada vez... Continuar a testar os meus limites, os do adversário. Num jogo de ténis tudo pode acontecer e hoje foi um grande exemplo disso".

Depois de agradecer aos fãs apoiantes nas bancadas e à equipa com que trabalha, o atleta disse que não tem tempo para celebrar: "O ténis dá confiança com as vitórias. Mas não temos muito tempo para celebrar, temos de continuar e preparar o próximo jogo. Temos de testar os nossos limites e provar a nossa qualidade no court. Não levo dias a digerir as derrotas, mas ainda tenho dificuldades em lidar com elas".

Na quarta ronda, Nuno Borges vai disputar uma vaga nos quartos-de-final diante do vencedor do russo Daniil Medvedev, terceiro do ranking mundial de ténis, que venceu também este sábado o canadiano Félix Auger-Aliassime, 30.º do mundo.

Na terceira ronda do primeiro Grand Slam da temporada, Medvedev, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2021, derrotou Auger-Aliassime em três sets, por 6-3, 6-4 e 6-3, em duas horas e nove minutos.