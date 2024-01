Nuno Borges vence com uma reviravolta em Auckland

Uma semana depois de perder o primeiro encontro oficial, em Hong Kong, o número um português Nuno Borges assinou a primeira vitória do ano, no ASB Classic, que decorre em Auckland. Na ronda inicial do torneio ATP 250, o maiato de 26 anos teve de contrariar a maior confiança do norte-americano Alex Michelsen, que tinha ultrapassado as duas rondas do qualifying sem ceder um set e infligiu um 6-0 na partida inicial. Mas Borges assinou uma exibição em crescendo para vencer em três sets.

No segundo set, sem break-points, Borges (66.º no ranking) passou a dois pontos da derrota quando viu o Michelsen (97.º) liderar por 5/4. No set decisivo, Borges até cedeu um break, mas compensou com duas quebras de serviço, que lhe permitiram encerrar o encontro ao fim de duas horas, com os parciais de 0-6, 7-6 (8/6) e 6-3.

O próximo adversário de Borges é um tenista francês: Arthur Fils (35.º) ou Richard Gasquet (76.º). O torneio tem como principais estrelas Ben Shelton (17.º) e Cameron Norrie (18.º). Gael Monfils (75.º) também era uma das atracções, mas foi eliminado de entrada, pelo húngaro Fabian Marozsan (65.º), próximo adversário de Shelton.

Em Melbourne, estão Gonçalo Oliveira e Francisca Jorge, que ultimam os preparativos para entrar em acção no qualifying do Open da Austrália. Jorge (205.ª) estreia-se em provas do Grand Slam na terça-feira frente à australiana Astra Sharma (126.ª). Oliveira (221.º) tentará pela segunda vez aceder ao quadro principal do primeiro major de 2024, tendo como primeiro adversário o boliviano Hugo Dellien (109.º).

Nos courts cobertos do Complexo de Ténis do Jamor, decorre o Indoor Oeiras Open 2, onde a representação portuguesa ficou desfalcada de Henrique Rocha (246.º), Tiago Pereira (372.º) e João Domingues (685.º), eliminados na ronda inicial. No quadro principal estão ainda João Sousa (244.º), Gastão Elias (304.º) e o novo estreante no top 400, Jaime Faria (394.º), que entram em acção esta terça-feira, a partir das 10h30.