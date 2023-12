Fim de época de sonho para Nuno Borges

Era um sonho de criança e no final, a emoção de Nuno Borges confirmava-o: o tenista nascido na Maia há 26 anos conquistou o maior torneio de ténis realizado na sua cidade natal. Perante centenas de adeptos que encheram as bancadas do Complexo Municipal de Ténis da Maia, Borges derrotou o muito experiente Benoit Paire, ex-18.º do ranking, para conquistar o quinto título no ATP Challenger Tour, terceiro este ano.

“É um sonho tornado realidade. Após o match-point revivi os momentos que passei aqui, em especial entre os 12 e o 14. O central é o pico e é um estádio que me diz muito, onde já fui apanha-bolas. Diz-me muito poder ganhar aqui à frente de um estádio praticamente cheio, com a minha família a ver, os meus amigos… é muito especial”, confessou o melhor tenista português da actualidade.

Borges entrou no derradeiro encontro da sexta edição do Maia Open bastante determinado e bem conhecedor da versatilidade de Paire, apesar do francês figurar agora no 130.º posto. E assinou um primeiro set de grande nível, no qual perdeu somente cinco pontos e fez dois breaks. No segundo set, mais equilibrado, Borges anulou o único break-point que enfrentou em todo o encontro e encerrou a final ao fim de 61 minutos, com os parciais de 6-1, 6-4.

O apoio do público da Maia foi inexcedível, em especial nos últimos três dias, com destaque para o encontro dos quartos-de-final, no qual Borges ultrapassou o italiano Andrea Vavassori (168.º) por 2-6, 7-6(6) e 6-3, depois de ter estado a perder por 2-6, 3-5. Com o triunfo neste ATP Challenger 100, Borges vai subir do 78.º para o 66.º lugar do ranking – a apenas três posições do seu melhor.

Entretanto, em Jeddah (Arábia Saudita), Hamad Medjedovic conquistou as Next Gen ATP Finals, após derrotar na final o francês Arthur Fils, por 3-4 (6/8), 4-1, 4-2, 3-4 (9/11) e 4-1. O sérvio de 20 anos sucede na lista de campeões deste torneio destinado aos melhores sub-22 a Hyeon Chung (2017), Stefanos Tsitsipas (2018), Jannik Sinner (2019), Carlos Alcaraz (2021) e Brandon Nakashima (2022).