Pedro Nuno remete responsabilidade da negociação de contrato de Widener para equipas jurídicas

O ex-ministro das Infra-estruturas e actual líder do PS remete a responsabilidade pela negociação e acompanhamento do contrato da antiga CEO Christine Ourmières-Widener para as equipas jurídicas da TAP e da gestora. Pedro Nuno Santos disse assumir "todas as responsabilidades no que diz respeito à TAP", mas não sobre questões específicas de contratos, alegando não ser "jurista".

No final de uma visita ao CEiiA, o centro de engenharia e tecnologia ​em Matosinhos, questionado pelos jornalistas, o líder socialista desvalorizou a questão do processo jurídico e das informações vindas a público sobre a acumulação de funções da ex-CEO, preferindo, como tem feito ultimamente, realçar os resultados financeiros da TAP.

Questionado sobre o facto de a acumulação de funções de Christine Ourmières-Widener violar o estatuto do gestor público, Pedro Nuno Santos insistiu: "Eu era ministro das Infra-estruturas. Eu não sou jurista, não sou advogado e por isso cada um faz a sua parte e o contrato é acompanhado por equipas jurídicas."

Respondendo às críticas do PSD de que houve "ligeireza" no tratamento do contrato da ex-CEO, o líder socialista e ex-ministro retorquiu: "Ligeireza era se o contrato fosse redigido por mim", voltando a colocar o ónus nas equipas de advogados. E lamentou logo a seguir que sejam "explorados casos à volta da TAP quando a TAP é um caso de sucesso", mas reconheceu que o assunto será "usado ao longo da campanha" para as legislativas.

"Vai haver sempre alguma coisa que possa ser explorada. Mas a verdade é que, do ponto de vista mais relevante e central, temos uma empresa que dava prejuízo, que estava mesmo falida, com capitais próprios negativos e que hoje é uma empresa que dá lucro. Quando queremos medir o resultado do sucesso do trabalho e de um Governo ou de um político, mede-se também por isto", argumentou, lamentando que haja quem "se concentre em muitas matérias que são laterais", descurando "aquilo que é central na intervenção pública".

Na contestação que entregou esta semana em tribunal por causa do pedido de indemnização de quase seis milhões de euros pedida pela gestora que foi demitida, a defesa da TAP alegou que desconhecia a acumulação de funções de Christine Ourmières-Widener e só descobriu a alegada incompatibilidade (derivada da aplicação do estatuto do gestor público) durante a preparação da acção. Porém, já se sabe que estas funções de consultoria estavam identificadas no contrato.

E também tinham sido comunicadas pela gestora ao Tribunal Constitucional no âmbito da declaração de rendimentos, património e regime de incompatibilidades. De acordo com a declaração entregue em Agosto de 2021 e consultada pelo PÚBLICO, Christine Ourmières-Widener informava ser directora não-executiva do Mett Office, o serviço nacional de meteorologia do Reino Unido desde Março desse ano, e também directora desde Dezembro de 2019 da O&W Partners Limited, com sede em Londres, uma consultora de gestão, da qual detinha 60% do capital.