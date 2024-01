Coreia do Norte condenou jovens a 12 anos de trabalho forçado por verem k-dramas

A Coreia do Norte condenou publicamente dois adolescentes a 12 anos de trabalhos forçados por assistirem a k-dramas, programas de entretenimento produzidos pela Coreia do Sul, noticiou a BBC esta quinta-feira.

O vídeo a que a BBC teve acesso terá sido filmado em 2022, altura em que os jovens teriam 16 anos. Nas imagens, os dois rapazes estão a ser algemados num auditório em frente a outros adolescentes. De acordo com as autoridades, foram detidos por verem k-dramas e não reflectiram sobre “o erro que cometeram”. Os dois rapazes terão sido, então, condenados a trabalhos forçados.

É raro que estas imagens cheguem aos meios de comunicação ocidentais, uma vez que a Coreia do Norte proíbe que haja fugas de fotografias e vídeos para o exterior. De acordo com a emissora britânica, a origem destas imagens foi o South and North Development (Sand), um instituto de investigação da Coreia do Sul que trabalha com desertores da Coreia do Norte.

De acordo com essa fonte, o vídeo está a ser usado como propaganda ideológica interna, para avisar “avisar a população" sobre as regras em vigor — na Coreia do Norte é proibido ver programas estrangeiros, especialmente de origem sul-coreana.

As imagens dos dois rapazes são acompanhadas por uma narração que culpa “a cultura podre do regime fantoche”​ da Coreia do Sul “que se espalhou entre os adolescentes” do Norte. “Eles têm apenas 16 anos, mas arruinaram o próprio futuro”, acrescenta. Os nomes e moradas dos estudantes foram também revelados.

Este não é o primeiro caso de menores levados para campos de trabalhos forçados — é mais comum do que cumprirem penas de prisão, normalmente inferiores a cinco anos. Contudo, em 2020, Kim Jong-un endureceu as medidas contra o consumo de conteúdos vindos da Coreia do Sul, da televisão à música (k-pop), fazendo aprovar uma lei para que o consumo e distribuição fossem puníveis com a morte.

Para Choi Kyong-hui, director do Sand, a Coreia do Norte encara os conteúdos produzidos na Coreia do Sul como um perigo que pode levar ao “enfraquecimento do regime”.

Os k-dramas são um dos conteúdos mais populares da Coreia do Sul e têm audiência no mundo inteiro.

Os norte-coreanos começaram a assistir aos k-dramas no início dos anos 2000, quando a Coreia do Sul ajudava humanitária e financeiramente a Coreia do Norte. Em 2008, Seul terminou com a parceria por achar que não chegava à população nem fez mudar a atitude de Pyongyang. Ainda assim, os k-dramas continuaram a chegar ao país através da China.

Neste momento, explicou um desertor à emissora britânica, a política da Coreia do Norte sobre conteúdos estrangeiros é a seguinte: se forem americanos é aplicada uma multa. Mas se forem sul-coreanos, esclarece, “levam um tiro”.