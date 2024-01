Príncipe Harry retira queixa por difamação contra tablóide britânico

O príncipe Harry desistiu do pedido de indemnização por difamação contra a editora do jornal Mail on Sunday. Em causa estava um artigo sobre os acordos de segurança dos duques de Sussex, desde que abandonaram os deveres reais, informou o Daily Mail, publicação do mesmo grupo, nesta sexta-feira.

O filho mais novo de Carlos III estava a processar a Associated Newspapers, por um artigo publicado em 2022, que afirmava que o príncipe apenas se tinha oferecido para pagar a protecção policial, depois de ter iniciado outra disputa legal com o Governo britânico.

A notícia também acusava Harry de tentar enganar o público sobre a sua disposição de pagar pela protecção policial, que foi retirada depois de se ter afastado dos deveres reais, em 2020.

Em Dezembro, foi rejeitada a tentativa de chegar a acordo com o jornal, o que significa que, caso o processo seguisse em frente, provavelmente Harry teria de prestar depoimento no Tribunal Superior de Londres ainda este ano.

O Daily Mail noticiou que o duque de Sussex tinha abandonado o caso horas antes de os seus advogados terem de entregar novos documentos em tribunal. Agora o duque será obrigado a pagar os custos do processo, no valor de 250.000 libras (291 mil euros), juntamente com os seus próprios honorários, que foram avaliados em 500.000 libras (582 mil euros).

Entretanto, um porta-voz do príncipe já reagiu, garantido que ainda não foram revelados os valores dos honorários a pagar. Harry, declarou, decidiu retirar o processo para se focar na segurança da sua família e no processo em curso contra o governo, que lhe retirou automaticamente a protecção policial sempre que está no Reino Unido.

O Supremo Tribunal de Londres tinha decidido que a reportagem do Mail era difamatória, abrindo caminho para que Harry levasse o caso em frente contra uma das maiores editoras de comunicação social da Grã-Bretanha. Mas a tentativa de que o caso fosse decidido a seu favor sem um julgamento falhou.

Este é apenas um dos vários processos que a realeza está a levar a cabo contra tablóides britânicos — Harry venceu o julgamento contra o Mirror Group Newspapers em Dezembro. O príncipe e outras seis celebridades britânicas, incluindo o cantor Elton John, também estão a processar a Associated Newspaper, denunciando um comportamento ilegal generalizado, incluindo escutas telefónicas, por parte dos seus jornalistas.

Em Novembro, o juiz decidiu que o caso pode seguir para julgamento, depois de a editora ter tentado que fosse rejeitado.